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В Минобороны сложности со строительством медцентра в Севастополе связали с COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Строительство медицинского центра в Севастополе будет завершено до 15 мая, определенные сложности с его возведением связаны с тем, что у рабочих заподозрили заражение коронавирусом, сообщил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

"В отношении объекта "Севастополь". Это - двухэтажный 60-коечный комплекс общей площадью 6300 квадратных метров. На сегодняшний день на объекте задействовано почти 550 человек и 26 единиц техники. Определенная сложность с личным составом связана с тем, что были обнаружены подозрения на инфицированных рабочих. Они были изолированы. Произошел небольшой отток", - доложил Иванов министру обороны Сергею Шойгу на селекторном совещании в среду.

По словам Иванова, на сегодняшний день ежедневно увеличивается число задействованных в проекте рабочих. "Каждые сутки прибывает по 50-100 человек. Общий процент готовности объекта - 80%. До 15 мая объект полностью будет завершен", - сказал замминистра.

Он также доложил, что аналогичные трудности возникли со строительством медцентра в Бурятии. "В отношении объекта "Улан-Удэ". На объекте задействовано 713 человек и 28 единиц техники. Точно также были такие же сложности. Работа организована в трехсменном режиме. До 15 мая, однозначно, объект будет сдан в эксплуатацию полностью с полностью укомплектованным оборудованием", - заверил Иванов.

Ранее на селекторном совещании Шойгу выразил обеспокоенность тем, как идут работы по возведению многопрофильных медицинских центров, которые строятся в ряде регионов страны для борьбы с коронавирусом.

"Сегодня смотрел и заслушивал состояние дел по ряду объектов. Хотел бы в течение сегодняшнего селекторного совещания заслушать доклад заместителя министра обороны Иванова о состоянии дел на объекте нашего многопрофильного центра в Улан-Удэ, в Севастополе. У меня там возникла определенная тревога", - сказал глава Минобороны.

Тимур Иванов Минобороны РФ Севастополь Улан-Удэ Сергей Шойгу коронавирус

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