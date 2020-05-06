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Тюленя Глеба выпустили на волю в Приморье после реабилитации и третьей попытки побега

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Тюленя выпустили из реабилитационного центра на волю в бухте Кита Лазовского района на юго-востоке Приморья после третьей попытки побега.

"Мы намеревались выпустить его в середине мая. Но пришлось все быстро переигрывать (...) - позавчера вечером Глеб взломал ограждения бассейна и пошел искать путь на свободу самостоятельно", - сообщается в фейсбуке реабилитационного центра "Тюлень".

Это был третий раз, когда тюлень Глеб пытался сбежать из реабилитационного центра. Две предыдущие попытки он предпринял еще в юном возрасте. В первый раз ему удалось выбраться из своего бокса. Во второй раз он преодолел ограждение между сушей и пустым бассейном уличного вольера для малышей.

"Тогда он был еще довольно мал и неокончательно здоров. Теперь - вполне. Третий побег закончился благополучно, но это чистое везение. Мы нашли Глеба неподалеку от вольера, целого, невредимого и решительно настроенного", - отмечается на странице центра.

"Нам нельзя было допустить четвертой попытки. Такие вещи рано или поздно плохо заканчиваются: либо травмой или, не дай бог, гибелью, либо депрессией и полной апатией. Такие случаи мы знаем", - пояснили в организации.

Поэтому Глеба решили выпустить на свободу раньше, чтобы не допустить новой попытки побега. "Выехали сегодня в полночь, а в 6 утра, буквально с первыми лучами солнца, свободолюбивый тюлень получил вольную в бухте Кита Лазовского района", - написали специалисты. Когда и по каким причинам Глеб оказался в центре не уточняется.

Реабилитационный центр "Тюлень" работает в поселке Тавричанка Приморского края с 2007 года. Его сотрудники ежегодно выхаживают около десятка животных, попавших в беду. В центре тюленям оказывают необходимую помощь, а после - возвращают в естественную среду обитания.

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