В Коми объявили предостережение мэрии за баннер к 9 мая с финским солдатом

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура в Коми объявила администрации Усинска предостережение из-за размещения на многоквартирном доме плаката в честь Дня Победы с изображением финского солдата.

Как сообщает пресс-служба ведомства в среду, плакат был посвящен советским оленно-лыжным батальонам, которые во время Великой Отечественной войны воевали в составе Красной армии. Однако по ошибке сотрудников управления культуры администрации Усинска на плакате оказалось изображение не советского, а финского солдата, сделанное в 1944 году, когда финские войска участвовали в войне на стороне фашистской Германии. Плакат провисел на здании несколько часов.

"Руководителю администрации городского округа Усинск объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства впредь и о возможном привлечении к административной ответственности по ч. 4 ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации) или ст. 20.3 (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) КоАП РФ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в соответствии со ст. 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" одним из видов экстремистской деятельности является использование нацистской либо сходной с ней атрибутики и символики.

Ранее мэр Усинска Николай Такаев в соцсети извинился перед ветеранами и жителями города за допущенную на плакате ошибку и пообещал, что "все виновные понесут наказание".