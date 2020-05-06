Росрыболовство связало с коронавирусом падение цен на рыбу в РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Оптовые цены на мороженую рыбу в РФ падают из-за снижения спроса внутри страны и за рубежом, это последствия распространения коронавируса, сообщает Росрыболовство.

На минувшей неделе на Дальнем Востоке продолжилось снижение цен на основную промысловую рыбу - минтай. Падение составило 3,2%, до 90 рублей за 1 кг. Спрос на минтай на мировом рынке снизился, а внутренний рынок не смог принять дополнительные объемы, пояснило федеральное агентство.

В северо-западных регионах из-за слабого внутреннего спроса треска подешевела на 0,4%, до 244 рублей, пикша - на 1,2%, до 168 рублей за 1 кг. Цены на другие виды мороженой рыбы были стабильными или снижались в условиях сокращения оптовых и розничных продаж на фоне усиления карантинных мер в регионе.

В центре страны цены на популярные виды мороженой рыбы сохранили стабильность, чему способствовали сезонное сокращение спроса и переориентация потребителей на другие виды продукции в период майских праздников. Стоимость горбуши и кеты сохранилась на уровне 135 рублей и 215 рублей за 1 кг соответственно.

На Дальнем Востоке цены на лососевые тоже не изменились. Цена нерки составила 380 рублей за 1 кг, кеты - 190 рублей, горбуши - 105 рублей.