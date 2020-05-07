Девять "фронтовых бригад" устроят ветеранам Камчатки концерты во дворах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - На Камчатке сформированы девять "фронтовых бригад" военных музыкантов, которые 9 мая поздравят ветеранов с 75-ой годовщиной Победы, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"На празднично украшенных автомобилях повышенной проходимости "Урал" и "КАМАЗ" военнослужащие и оркестровые группы Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил ТОФ с песнями военных лет проедут по улицам городов Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово и проведут музыкальные выступления во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны", - пообещали в пресс-службе.

Там напомнили, что ТОФ традиционно организуют поздравления ветеранов на дому. В этом году концерты будут проводиться с особыми мерами безопасности из-за коронавируса.