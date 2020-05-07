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В Перми возбудили дело после убийства ребенка матерью сразу после родов на вокзале

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Транспортные следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства убийства матерью младенца на железнодорожном вокзале "Пермь-2". Об этом сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте СК России в четверг.

По версии следствия, вечером 21 апреля 37-летняя жительница Пермского края родила девочку в подсобном помещении вокзала "Пермь-2" .

После родов мать завернула ребенка в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Позже тело новорожденной нашли около здания железнодорожного вокзала.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Следователи допросили свидетелей, сотрудников железнодорожного вокзала, изъяли записи с камер наблюдения, а также назначили судебные экспертизы.

Пермь СКР

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