Дебаты между Любовью Соболь и Ксенией Собчак состоятся 10 мая

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Москва. 7 мая. INTERFAX.RU -- Ведущая "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр анонсировала дебаты между телеведущей Ксений Собчак и продюсером канала "Навальный Live" Любовью Соболь на тему "20 тысяч каждому: популизм или необходимость?".

Дебаты пройдут 10 мая в 18:10 в Zoom, будут транслироваться на "Эхе Москвы", а также на каналах Собчак и "Навальный Live".

Фельгенгауэр уточнила, что регламент будет "классическим" - вступительное слово, несколько вопросов от модератора, далее участницы задают вопросы друг другу. Вопрос - до минуты. Ответ - до 3 минут.

Собчак и Соболь вступили в заочную дискуссию по поводу предложения оппозиционера Алексея Навального о выдаче материальной помощи населению в 20 тыс. рублей. Переговоры о дебатах заняли несколько недель.