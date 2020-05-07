Президент попросил оперативно подготовить регуляторику для "вечных" бондов РЖД

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и Центральный банк оперативно подготовить нормативную базу для выпуска вечных бондов ОАО "Российские железные дороги" в 2020 году.

"Компания планирует выпустить бессрочные облигации для финансирования вложений. Я поддерживаю это предложение", - заявил глава государства в ходе совещания по развитию транспорта в четверг.

"Прошу правительство в контакте с Центральным банком в сжатые сроки подготовить необходимую нормативную и регуляторную базу, чтобы такие облигации были выпущены в обращение уже в этом году. Нужно для этого все сделать", - добавил он, выразив мнение, что "это будет хороший инструмент для всех участников процесса".

Путин отметил, что РЖД реализуют "масштабную инвестиционную программу с комплексным эффектом для отечественной экономики". "Нам важно не потерять инвестиционный горизонт на транспорте, реализовать планы по укреплению инфраструктуры, обновлению парка перевозчика. Это не только основа для будущего роста экономики, но и спрос на товары, услуги поставщиков и подрядчиков по всей кооперационной цепочке", - подчеркнул глава государства.

При этом он выразил готовность "посмотреть" требования, "которые предъявляются или должны быть предъявлены к новым транспортным средствам".