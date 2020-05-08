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Вице-премьер Григоренко и его первый зам по аппарату Белого дома выдвинуты в набсовет ВТБ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко выдвинут в наблюдательный совет ВТБ, следует из материалов госбанка.

Набсовет ВТБ в пятницу утвердил список кандидатов от Росимущества для голосования на годовом собрании акционеров, которое было перенесено на осень из-за пандемии коронавируса.

Из числа новых кандидатов помимо Григоренко в набсовет номинированы первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко, министр экономического развития Максим Решетников и замминистра финансов Алексей Моисеев.

Из действующих членов набсовета в список не попали министр финансов РФ Антон Силуанов (это было ожидаемо, так как его кандидатура выдвинута в набсовет Сбербанка), замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, а также заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Сергей Дубинин.

Бывший глава ЦБ Сергей Дубинин, которому в этом году исполняется 70 лет - старожил набсовета, входит в него уже 9 лет. В 2011-2014 годах он был председателем набсовета ВТБ, а в конце 2016 года возглавлял его временно, после внезапной отставки Алексея Улюкаева.

Кроме того, в список кандидатов от Росимущества не вошел зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Таким образом, Банк России может потерять своего единственного представителя в набсовете ВТБ.

Вместо бывшего главы Госнефтефонда Азербайджана (миноритарий ВТБ с 2013 года) Шахмара Мовсумова выдвинут его преемник Исрафил Мамедов.

Остальные кандидаты входят в действующий состав набсовета: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, глава ВТБ Андрей Костин, вице-президент Vinci Ив Тибо де Сильги, член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин.

ВТБ

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