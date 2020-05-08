Более 600 нарушений самоизоляции выявили в Подмосковье с помощью видеокамер в мае

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - С помощью дорожных камер было выявлено свыше 600 водителей, передвигающихся на территории Подмосковья без электронного пропуска, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В отношении владельцев транспортных средств возбуждены 625 административных дел по ч.4 ст. 3.6 Кодекса об административных правонарушений Московской области, им направлены соответствующие уведомления. 10% от общего числа нарушений составили владельцы транспортных средств из других регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской областей", - приводит пресс-служба слова заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игоря Королева.

Меньше всего режим самоизоляции нарушают водители из Красногорска, Мытищ и Королева, чаще всего без пропуска автовладельцы ездили в Сергиевом Посаде, Кашире, Егорьевске и в Клину.

Проверять электронные пропуска с помощью камер в Подмосковье начали с 1 мая. На территории области работает более 1,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации, среди них 1,2 тыс. стационарных и более 200 передвижных камер на базе автомобилей.

Штраф за отсутствие электронного пропуска составляет 5 тыс. рублей.