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РАН разработает оптимальную модель развития медицинской ситуации в стране

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российская академия наук приступила к разработке оптимальной модели определения пути дальнейшего развития медицинской ситуации в стране. Как сообщил "Интерфаксу" президент РАН Александр Сергеев, результат этой работы позволит дать точный ответ на главный вопрос - как, не перегружая систему здравоохранения, вывести экономику из карантинных условий.

Накануне Дня Победы математики и программисты из Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми после трехчасового обсуждения остановили свой выбор на семи вариантах проектов. Их авторы в течение предстоящей недели будут искать наиболее оптимальное решение поставленной задачи, после чего на новой видеоконференции будет проведен анализ показателей их работы.

Отвечая на вопрос, в чем сложность поиска модели, Сергеев пояснил, что наибольшей трудностью является установление с максимальной точностью количества бессимптомных больных. Это, в свою очередь, позволит определить наиболее адекватные коэффициенты для составления графической кривой, отражающей динамику заболеваний.

"Эти коэффициенты можно определить только в результате экспресс-тестирования, но по достаточно сложной репрезентативной выработке. Она должна охватывать различные возрастные группы, учитывать и гетерогенность, и даже различие в районах проживания в одном городе. Известно, например, что не все районы Москвы дают одинаковые параметры заболеваемости. Значит нужно еще и вводить коэффициенты мобильности граждан и их передвижения не только из района в район, но и в область. Такая сложность выработки, безусловно, усложнит поиск модели", - подчеркнул президент РАН.

Он отметил, что пока для составления такой модели статистических данных в достатке есть только в Москве и Петербурге, но если ученые смогут построить наиболее адекватную модель для этих городов, то ее можно будет доработать и для применения в других регионах.

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