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Великая княгиня Романова поздравила россиян с Днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Глава российского императорского дома Великая княгиня Мария Владимировна Романова в своем обращении к соотечественникам отметила, что "наш народ ценой беспримерного героизма и огромных жертв разгромил жестоких завоевателей, перед которыми не смогли устоять могущественные державы континентальной Европы".

Поздравляя соотечественников с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, она отметила, что "подвиг защитников Отечества бессмертен, и все последующие поколения сохранят о нем память".

Она выразила сожаление, что в этом году мемориальные акции "из-за постигшего весь мир бедствия – пандемии коронавируса" не состоятся. Вместе с тем она выражает уверенность также, что "эти мероприятия, весьма значимые для государственной и общественной жизни, подготовленные с усердием и благоговением, состоятся в скором времени".

Она считает, что необходимо сделать все "от нас зависящее, чтобы сберечь и передать потомкам правду о Великой Отечественной войне".

Ориентируясь на пример воинов и тружеников тыла, продолжает глава дома Романовых, "на их патриотизм, героизм и жертвенность мы пройдем через любые испытания и преодолеем любые трудности".

Глава дома Романовых в обращении подчеркивает, что "молится об упокоении всех на поле брани убиенных и скончавшихся после войны и о здравии ветеранов, доживших до наших дней".

Она желает "мира и благополучия народам, дружба и братство которых скреплены кровью предков, пролитой за единое Отечество".

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