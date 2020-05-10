Около 12 тысяч лейтенантов из 36 вузов Минобороны пополнят ряды вооруженных сил РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU -

= Выпуски офицеров проведены в 36 вузах Министерства обороны России в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Выпускники Военной академии Генерального штаба, видовых академий, а также около 12 тысяч молодых лейтенантов направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы в соответствии с полученной специальностью и уровнем подготовки", – говорится в сообщении.

Каждый пятый выпускник завершил обучение с отличием, 420 офицеров получили золотые медали. Среди выпускников – 260 офицеров-девушек, отметили в военном ведомстве.

"Окончившие вузы офицеры полностью освоили программу обучения, прошли государственную итоговую аттестацию, продемонстрировали уверенные знания и твердые навыки в организации управления соединениями, воинскими частями и подразделениями, эксплуатации и применения самых современных образцов вооружения и военной техники", – добавили в Минобороны.

Особое внимание уделено молодым офицерским семьям, вопросам их социально-бытового обустройства. Из числа лейтенантов-выпускников выпущены 37 семейных пар, образовавшихся еще в период обучения курсантов в вузах, а всего к новым местам службы прибудут около 4 тысяч офицерских семей, подчеркнули в министерстве.

27 апреля в Минобороны РФ сообщили, что министром обороны РФ Сергеем Шойгу на фоне ситуации с коронавирусом принято решение о досрочном завершении учебного года в военных вузах и в довузовских образовательных учреждениях.

Обучение курсантов и слушателей высших военных учебных заведений Минобороны России завершилось до 5 мая. Во всех довузовских образовательных организациях Минобороны России учебный год завершился до 30 апреля.