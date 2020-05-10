Прокуратура Башкирии проверит легальность работников тепличного комплекса, где при пожаре погибли шесть человек

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Башкирии начала проверку по факту пожара в тепличном комплексе деревни Тимирово Туймазинского района (Башкирия), жертвами которого стали шесть человек.

"Предварительно установлено, что рано утром 9 мая 2020 года произошло возгорание здания в д. Тимирово Туймазинского района. В помещении находились семь человек, которые работали овощеводами в ООО КХ "Терра". В результате пожара погибло шесть человек, один госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура республики проверит законность оформления трудовых отношений и нахождения рабочих в сгоревшем здании, а также соблюдение владельцем здания и органами государственного пожарного надзора законодательства о пожарной безопасности.

Ход и результаты расследования дела поставлены прокуратурой республики на особый контроль, подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, пожар в одноэтажном здании тепличного комплекса произошел в ночь на 9 мая. В ходе тушения были обнаружены тела шестерых работников теплиц, один мужчина пострадал. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).