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Путин рассказал о своем понимании национальной идеи

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.

"Да, в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть. Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал в инстаграме ее ведущий Павел Зарубин.

Президент отметил, что патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед.

"Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха", - сказал Путин.

Владимир Путин

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