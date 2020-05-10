Саперы под Старой Руссой ликвидировали немецкое минное поле времен войны

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Саперы уничтожили под Старой Руссой немецкое минное поле времен Великой Отечественной войны, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Новгородской области.

Собеседник агентства рассказал, что саперы получили сообщение о случайно найденном взрывоопасном предмете от местного жителя. Прибыв на место, специалисьы обнаружили немецкую противотанковую мину. При обследовании местности в течение нескольких дней саперы нашли еще 138 таких же мин.

В связи с тем, что минное поле находилось на большом удалении от населенных пунктов, специалисты решили уничтожить мины на месте. Саперы произвели несколько подрывов, последний - в День Победы, 9 мая. Уничтожение боеприпасов прошло штатно. Пострадавших не было.