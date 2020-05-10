Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:50Заразились
на 10.05В России 209 688+11 012В мире 4 024 009+85 945

В поселке в ХМАО произошло двойное убийство

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, застрелившего в общежитии двух человек, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, вечером в минувшую субботу в общежитии в поселке Федоровский Сургутского района между мужчинами возникла ссора. Один из них ушел к себе в комнату, а последовавшего за ним оппонента застрелил из охотничьего ружья. Испугавшись, злоумышленник решил сбежать, а на выходе из дома застрелил еще одного мужчину, который вступил с ним в словесную перепалку. После совершенных убийств подозреваемый направился в лесной массив, где уснул.

Утром 10 мая 44-летний подозреваемый был обнаружен сотрудниками полиции и задержан. Он дал признательные показания. Ружье, по словам подозреваемого, он ранее нашел в лесу.

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

Сургут ХМАО

Новости

На территории бывшего арсенала в Пугачеве пока не потушили два очага возгорания

"Роскосмос" подтвердил разрушение баков разгонного блока "Фрегат-СБ" в космосе

Крупнейшая добывающая "дочка" "Газпрома" сообщила о вспышке COVID-19 у подрядчика

Путин заверил в надежной защите России от любых посягательств извне

Площадь пожара на территории бывшего арсенала в Пугачеве выросла в 1,5 раза

Площадь пожара на территории бывшего арсенала в Пугачеве выросла в 1,5 раза

Регионам РФ выделили более 12 млрд рублей на доплаты врачам, лечащим больных с COVID-19

В Крыму начали расследование по доплатам медикам за работу с больными COVID-19

В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек

В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек

Путин рассказал о своем понимании национальной идеи

Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');