В поселке в ХМАО произошло двойное убийство

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, застрелившего в общежитии двух человек, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, вечером в минувшую субботу в общежитии в поселке Федоровский Сургутского района между мужчинами возникла ссора. Один из них ушел к себе в комнату, а последовавшего за ним оппонента застрелил из охотничьего ружья. Испугавшись, злоумышленник решил сбежать, а на выходе из дома застрелил еще одного мужчину, который вступил с ним в словесную перепалку. После совершенных убийств подозреваемый направился в лесной массив, где уснул.

Утром 10 мая 44-летний подозреваемый был обнаружен сотрудниками полиции и задержан. Он дал признательные показания. Ружье, по словам подозреваемого, он ранее нашел в лесу.

Решается вопрос о заключении задержанного под стражу.