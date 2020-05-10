Сход грунта произошел у стен Нижегородского кремля

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Специалисты выясняют причины схода грунта около Нижегородского кремля в воскресенье.

Региональное ГУ МЧС РФ сообщает, что информация о сходе грунта на склоне по Зеленскому съезду поступила в 11:30 по московскому времени. Движение нарушено не было.

В Нижнем Новгороде случился ещё один оползень – на этот раз на Зеленском съезде. В последний раз склоны укрепляли в 2017 году.https://t.co/YSoLYNds9L — NNRU Нижний Новгород (@WWWNNRU) May 10, 2020

Пресс-служба губернатора Нижегородской области уточняет, что инцидент произошел на территории Кремлевского бульвара, на участке склона шириной около 30 метров, между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля. Место обследуют специалисты, которые установят причины происшествия.

Ранее сообщалось, что 8 мая в результате ливня произошел размыв грунта на Окском съезде в Нижнем Новгороде, а также оказались затоплены дворы и дороги в центральной части города.