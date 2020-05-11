Скончался бывший директор производителя баллистических ракет завода "Красмаш"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор Красноярского машиностроительного завода - производителя баллистических ракет Виктор Гупалов скончался на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Гупалов руководил "Красмашем" 30 лет, с 1975 по 2005 год.

"Под его руководством завод освоил серийное производство баллистических ракет подводного базирования, разгонных блоков для ракет космического назначения. Красмаш под руководством Виктора Гупалова был награжден орденами Ленина и Трудового Красного знамени", - сообщил Роскосмос.

"Красмаш" производит ракетно-космическую технику, а также межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат".