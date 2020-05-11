Часть регионов Урала продлила режим повышенной готовности по COVID-19 до 31 мая

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности в Тюменской и Челябинской областях продлен до конца мая, сообщили оперативные штабы этих регионов.

При этом тюменские власти сделали некоторые послабления режима с 11 мая: разрешаются прогулки на улице не более двух человек вместе с соблюдением дистанции от других граждан в 1,5 м, а также занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе не более двух человек вместе, при условии соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров.

Ограничения работы предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг продлены в Тюменской области до 18 мая.

В свою очередь губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в регионе пока нет оснований для смягчения режима обязательной самоизоляции. Все ограничения, действующие в Челябинской области, сохранятся.

Об этом же заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, где режим изоляции продлен до 18 мая.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа накануне сообщили о снятии ряда ограничений, введенных на территории округа из-за ситуации с коронавирусом. С 12 мая снимаются запреты, связанные с нахождением на улице. Разрешены прогулки и занятия спортом с соблюдением санитарных норм.

С вторника те предприятия, которые не работают непосредственно с людьми, возобновляют свою деятельность. Кроме того, при строгом соблюдении санитарных норм с 12 мая открываются парикмахерские, салоны красоты и магазины, площадью менее 400 метров с отдельным входом.