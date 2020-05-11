Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:23Заразились
на 11.05В России 221 344+11 656В мире 4 101 699+77 690

В Мурманской области обещали бесплатно раздать маски в преддверии масочного режима

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Мурманской области с 12 мая режим самоизоляции перестанет быть обязательным для всех, но вводится масочный режим, сообщил губернатор Андрей Чибис в обращении в соцсетях.

Требование иметь при себе маску распространяется на все публичные места, включая транспорт и магазины.

"Для того, чтобы маску получить тем, кто не успел к этому подготовиться, в ближайшую неделю волонтеры, а также приемные партии "Единая Россия" будут раздавать эти маски бесплатно", - добавил Чибис.

Всего в Мурманской области планируется открыть 70 точек раздачи масок.

В регионе возобновят свою работу магазины непродовольственных товаров площадью не более 50 кв.м, а местные жители смогут заниматься спортом на открытом воздухе.

По данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе зарегистрировано 2416 случаев заражения коронавирусом. 732 человека выздоровели, пятеро скончались.

Мурманская область коронавирус

Новости

Что произошло за день: понедельник, 11 мая

Большинство россиян посчитали оправданными прогулки и занятия спортом на улице с 12 мая

Большинство россиян посчитали оправданными прогулки и занятия спортом на улице с 12 мая

Голикова сообщила о готовности 11 регионов сразу ко второму этапу снятия ограничений

Пандемия коронавируса

Голикова заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового

Голикова заявила, что уровень смертности от COVID-19 в России в 7,4 раза ниже мирового

Темпы прироста заболевших коронавирусом в России начали снижаться

Малому и среднему бизнесу спишут налоги за II квартал, кроме НДС

Путин потребовал довести положенные выплаты до медиков за работу с больными COVID-19

Президент РФ призвал глав регионов позволить людям гулять и заниматься спортом

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Экономический кризис

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год

Самозанятым вернут налог на доход за 2019 год
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');