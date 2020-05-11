В Мурманской области обещали бесплатно раздать маски в преддверии масочного режима

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Мурманской области с 12 мая режим самоизоляции перестанет быть обязательным для всех, но вводится масочный режим, сообщил губернатор Андрей Чибис в обращении в соцсетях.

Требование иметь при себе маску распространяется на все публичные места, включая транспорт и магазины.

"Для того, чтобы маску получить тем, кто не успел к этому подготовиться, в ближайшую неделю волонтеры, а также приемные партии "Единая Россия" будут раздавать эти маски бесплатно", - добавил Чибис.

Всего в Мурманской области планируется открыть 70 точек раздачи масок.

В регионе возобновят свою работу магазины непродовольственных товаров площадью не более 50 кв.м, а местные жители смогут заниматься спортом на открытом воздухе.

По данным оперативного штаба Мурманской области, в регионе зарегистрировано 2416 случаев заражения коронавирусом. 732 человека выздоровели, пятеро скончались.