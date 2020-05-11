У ТЦ в подмосковном Солнечногорске устроили массовую вечеринку вопреки карантину

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких жителей Подмосковья, подозреваемых в организации массовой вечеринки у торгового центра в Солнечногорске.

Как сообщила "Интерфаксу" начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, сообщение о нарушении тишины поздно вечером поступило в полицию 10 мая.

Сотрудники полиции на парковке ТЦ обнаружили большое количество молодых людей, которые сразу разбежались.

В настоящее время полицейские установлены и доставлены в отдел полиции организаторы массового скопления людей - местные жители 1999 и 2000 годов рождения, а также участники мероприятия.

Ранее в телеграм-каналах появилось сообщение о том, что жители Подмосковья устроили прошедшей ночью автомобильную вечеринку на парковке местного торгового центра. По данным СМИ, на площадке перед ТЦ собрались порядка 150 человек.