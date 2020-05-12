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Авиабомбу времен Второй мировой войны обезвредили на Камчатке

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - На Камчатке саперы Тихоокеанского флота (ТОФ) обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны, сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

"Опасную находку обнаружили строители при проведении земляных работ в прибрежной зоне Култучного озера в Петропавловске-Камчатском", - говорится в сообщении.

На место, где обнаружили боеприпас, выехало дежурное подразделение саперов. Специалисты осмотрели ее и идентифицировали как авиационную бомбу типа ФАБ-100, без взрывателя.

"Учитывая удовлетворительное состояние боеприпаса, было принято решение расширить оцепление опасного района и вывезти взрывоопасный предмет к месту утилизации на дежурном автомобиле", - сказано в сообщении.

Авиабомбу погрузили в специальный контейнер и со всеми мерами предосторожности доставили на полигон, где она будет уничтожена методом подрыва.

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