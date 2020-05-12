Житель Томска заснул на железнодорожных путях и лишился ног

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - 45-летний житель Томска заснул на железнодорожных путях, попал под поезд и лишился обеих ног. Он выжил, сообщили в пресс-службе управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Инцидент произошел около 23:30 11 мая на станции Томск-2. Машинист электропоезда заметил мужчину на путях, сигналил ему и применил экстренное торможение, но не успел. Пострадавший госпитализирован.

Сотрудники Томского линейного отдела МВД выясняют обстоятельства случившегося.