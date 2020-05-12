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на 12.05В России 232 243+10 899В мире 4 177 504+75 805

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19

Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в РФ выявлено еще 10 899 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб. Суточный прирост составил 4,9%.

Общее число инфицированных по стране достигло 232 243. По этому показателю страна вышла на второе место в мире за весь период пандемии, обогнав Великобританию (более 224 тыс.) и Испанию (более 227 тыс.). Впереди только США с показателем в 1,347 млн заболевших, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

Новые эпизоды COVID-19 зафиксированы в 83 регионах России, больше всего в Москве - 5392. Общее число случаев в столице за весь период выросло до 121 301.

В Московской области 1063 новых заболевших, в Нижегородской области - 354, в Петербурге - 339.

Количество погибших от коронавируса выросло до 2116, в том числе зафиксировано 107 летальных исходов за сутки.

Общее число поправившихся и выписанных пациентов составляет 43 512 человек, 3711 из них - за последние 24 часа.

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