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Семья из трех человек сгорела в садовом домике в Кирове

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели трех человек, в том числе ребенка, в результате пожара в садовом домике в Кирове.

Региональное СУ СКР сообщает во вторник, что пожар произошел накануне в садоводстве "Домостроитель-2".

На месте происшествия обнаружены тела мужчины 1961 года рождения, а также женщины 1982 года рождения и ее семилетней дочери, говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Причины пожара устанавливаются.

Киров

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