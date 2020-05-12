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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Чернышова

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник одобрила проект постановления о досрочном снятии депутатских полномочий с зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР).

Ранее стало известно о назначении Чернышова заместителем главы Рособрнадзора. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства РФ.

В свою очередь зампред Госдумы Игорь Лебедев от ЛДПР сообщил "Интерфаксу", что фракция обсудит возможных кандидатов на получение мандата Чернышова на текущей неделе.

"Высший совет партии соберется, все выйдут на работу - и тогда обсудим", - сообщил Лебедев.

Он добавил, что из-за режима самоизоляции и региональной недели этот вопрос пока не рассматривался.

Борис Чернышов был избран в Госдуму по региональному списку в группе 131. Согласно предусмотренным законом процедурам фракции может передать освободившийся мандат следующему по списку в той же группе, либо по решению фракции другому участвовавшему на выборах в Госдуму седьмого созыва.

Госдума Борис Чернышов Рособрнадзор

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