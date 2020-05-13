"Газпром" в 2020 году потратит 5 млрд руб. на пристань для реплики петровского корабля "Полтава"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" подтвердил планы потратить 5 млрд рублей на специальную гавань для исторического корабля "Полтава" в год "идеального шторма", когда обрушились цены на газ и объемы потребления голубого топлива в Европе и России.

Согласно обновленным в мае материалам ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", компания планирует потратить на строительство экспозиционной стоянки реплики линейного корабля "Полтава" в Петербурге 5,336 млрд рублей. Причем все финансирование запланировано на 2020 год.

Контракт заключается с единственным поставщиком.

Выполнение работ по капитальному строительству I этапа (гидротехнические сооружения) культурно-исторического центра "Парусник "Полтава" планируется завершить в январе 2022 года. Объект будет расположен в Приморском районе Петербурга, недалеко от МФК "Лахта центр".

Кроме того, согласно материалам компании, еще 9,9 млн рублей планируется потратить на авторский надзор за реализацией проекта.

Ранее Главгосэкспертиза раскрыла подробности, что будет из себя представлять этот объект, одобрив проект первого этапа строительства.

В ходе первого этапа работ будет построен культурно-исторический центр для экспозиции реплики парусника - одноэтажное сооружение с подвалом, эксплуатируемой кровлей и двумя одноэтажными надземными павильонами. В его состав войдет также открытая стоянка парусника, гидротехнические и причальные сооружения.

Культурно-исторический центр разделен на две зоны - открытую для посетителей и служебную. Первая предназначена для размещения постоянной экспозиции и временных выставок. Также здесь будут работать кафе и сувенирные магазины.

Служебную зону отведут под помещения сотрудников и ремонтных мастерских для корабля, хозяйственные кладовые и другие служебные и технические помещения. В ходе реализации проекта будет проведено благоустройство и озеленение территории комплекса. Кроме того, будет проложена автомобильная дорога для проезда к комплексу.

54-пушечный парусный линейный корабль 4 ранга "Полтава", названный так в честь победы русской армии в Полтавской битве, был спущен на воду со стапеля Санкт-Петербургского адмиралтейства 15 июня 1712 года. "Полтава" стал первым линейным кораблем Балтийского флота. В строительстве парусника принимал участие Петр I.

Спустя триста лет было инициировало воссоздание этого судна в натуральную величину. Возрожденная "Полтава" стала основной частью большого современного музейного комплекса, который должен, по замыслу, быть научным, культурным, исследовательским и педагогическим центром по изучению морской истории Санкт-Петербурга и России.

27 мая 2018 года, в День города, "Полтава" была торжественно спущена на воду.