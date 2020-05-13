Абрамов и Абрамович начали искать инвесторов для крупнейшего лесного холдинга Дальнего Востока

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Основные акционеры крупнейшего дальневосточного лесопромышленного холдинга RFP Group Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов (вместе владеют 58%) ищут покупателя на пакет RFP вплоть контрольного, узнал "Коммерсантъ".

Источники издания связали желание продавцов сократить участие в бизнесе с большим долгом холдинга, который стало сложно обслуживать (по последним данным, на конец 2016 года долг группы составлял около 16,5 млрд рублей). По словам одного из них, пока желающих купить пакет в RFP Group претендентов на пакеты нет, так как даже при низкой цене продажи впоследствии "эта покупка начнет вытягивать деньги".

Газета также пишет об усугубляющемся кризисе в лесной промышленности Дальнего Востока. Его главной причиной она назвала последовательное повышение пошлин на экспорт необработанного леса (в этом году они выросли до заградительного уровня 60%) при слабой конъюнктуре на основном экспортном рынке Китая вследствие торговой войны с США. В 2020 году ситуацию усугубил ущерб от простоя из-за коронавируса. Основные игроки Дальнего Востока ожидают сокращения производства в отрасли в четыре раза по сравнению с началом 2010-х годов.

Как говорят источники издания, у RFP Group возник острый дефицит оборотных средств при значительной долговой нагрузке, так как банки отказываются перекредитовывать предприятие.

Собеседник газеты, знакомый с условиями предложения, уточнил, что речь не идет о полном выходе существующих акционеров из бизнеса, а лишь об уменьшении долей некоторых из них. Предполагается, что сделка по привлечению нового акционера пройдет через выкуп им акций допэмиссии, вырученные деньги будут вложены в развитие компании. Цена возможной сделки не указывается. Объем своих исторических затрат в актив акционеры оценивают в $350 млн.

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. Ключевые активы группы — "Дальлеспром" и АО "Флора", а также АО "Амурское пароходство". Как говорится в презентации холдинга для покуптелей, вертикально интегрированная бизнес-модель включает крупнейший лесной фонд на Дальнем Востоке с лесосекой в 4,5 млн кубометров в год, собственные мощности по лесозаготовке около 2 млн кубометров в год, а также собственную логистику по реке, морю и ж/д через Амурское пароходство (ежегодный объем перевозки — свыше 1,3 млн тонн, в собственности более 140 речных и морских судов, управляет пятью речными портами).

По данным самой компании, объем заготовки в 2019 году составил 1,7 млн кубометров круглого леса, больше половины которого переработано в шпон и пиломатериалы. Производство лущеного шпона из лиственницы было на уровне 216 тыс. кубометров, пиломатериалов из ели — 148 тыс. кубометров, из низкосортной древесины — около 116 тыс. кубометров. Выручка составила $170 млн. В 2020 году RFP Group рассчитывает запустить завод по производству топливных гранул (пеллет) мощностью 135 тыс. тонн.

Состав акционеров RFP Group никогда официально не раскрывался. Известно, что РФПИ с 2013 года через Российско-китайский инвестфонд владеет 42% акций RFP Group. По данным "Коммерсанта", еще 33% в компании у Романа Абрамовича, остальной пакет — у его партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова.