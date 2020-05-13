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Восемь районов Хабаровского края отказались выдавать детские продуктовые пайки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Обеспечить детей из семей с низкими доходами и детей-инвалидов продуктовыми пайками за счет средств резервного фонда в восьми районах края, где главы решили на этом сэкономить, распорядился губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Подготовить расчеты - сколько вам нужно, чтобы обеспечить пайками детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов. Минфин, из резервного фонда, созданного по моему поручению, эти деньги нужно выделить", - сказал Фургал на заседании краевого оперштаба во вторник.

Как было заявлено в ходе заседания, руководители восьми из 19 районов Хабаровского края решили не выдавать продуктовые наборы детям из малообеспеченных семей. Пайки им должны были выдать взамен бесплатного питания в детских садах, которые сейчас закрыты из-за ситуации с коронавирусом. Руководители муниципалитетов объяснили свои решения отсутствием обращений от родителей и дефицитом бюджетов.

"У нас дети питались по факту нахождения в дошкольном учреждении. Находились там два дня, два дня их кормили, находились 10 - десять кормили. А по расчету, мне сейчас нужно 8 миллионов, ходили они, либо не ходили в садик. Я не совсем понимаю насколько это правильно", - сказал глава Советско-Гаванского района Юрий Бухряков.

Губернатор подчеркнул, что деньги на питание для детей в детских садах были заложены в бюджетах районов, и поддержка малообеспеченных семей в период ограничительных мер по коронавирусу - приоритет властей.

"Главы районов говорят: мы не совсем понимаем - надо ли давать пайки детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей. (...) Главам я предлагаю подумать, им стоит пойти на выборы и подтвердить свои полномочия на выборах", - резюмировал Фургал.

Хабаровский край

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