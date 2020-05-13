В отделе полиции Кургана начали проверку после смерти задержанного

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Проверка проводится в Кургане по факту смерти мужчины в дежурной части одного из отделов полиции. Об этом сообщает в среду пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным управления, накануне в полицию доставили нетрезвого мужчину за административное правонарушение. Утром 13 мая в помещении для задержанных ему стало плохо, и он скончался до приезда "скорой".

При проведении осмотра признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

В пресс-службе областного УМВД агентству "Интерфакс" сообщили, что, по предварительной информации, мужчина скончался от эпилепсии.

Назначена служебная проверка.