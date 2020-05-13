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Авиапассажиров и бортпроводников в РФ обяжут носить маски и перчатки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - На борту каждого воздушного судна пассажирам выдадут маски и перчатки и попросят носить в течение всего полета, соответствующие рекомендации для авиационной отрасли опубликовал в среду Роспотребнадзор.

Согласно документу, на борту каждого воздушного судна должен быть запас масок и перчаток на каждого члена экипажа и пассажира, причем с учетом длительности полета и необходимости менять маски каждые три часа. Перед входом на борт пассажирам предложат обработать руки антисептиком и при необходимости выдадут маску и перчатки.

Бортпроводники должны быть в масках и перчатках в течение всего полета, своевременно их менять, мыть руки, обрабатывать кожу антисептиками и соблюдать меры личной гигиены. Перед каждым рейсом всему экипажу измерят температуру, членов экипажа с высокой температурой или признаками инфекционного заболевания к полету не допустят. После полета экипажи будут размещаться на отдых в гостиницах так, чтобы исключить лишние контакты.

Всем пассажирам еду в полете будут давать только в одноразовой посуде. Использованную посуду выбросят только после дезинфекции. Бортпроводники также будут отдельно собирать в пластиковые пакеты использованные маски и перчатки.

Наконец, салон воздушного судна будет тщательно дезинфицироваться, особое внимание должно быть уделено поверхностям, которых часто касаются пассажиры - это поручни, перила, ручки, выключатели. Кухни и туалеты будут дезинфицировать каждые два часа.

Роспотребнадзор Коронавирус

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