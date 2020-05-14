В правительстве обсудят распределение мощностей Восточного полигона между грузами

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - 15 мая на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова обсудят методику распределения пропускных способностей Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей между различными грузами и между угольными предприятиям Кузбасса. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

Методика по распредедлению мощностей была представлена в апреле правительству. После критики со стороны Совета потребителей услуг РЖД и ФАС Минтранс 30 апреля выслал в правительство исправленную версию документа: министерство расширило категорию субсидируемых грузов, что потенциально уменьшает квоту угля, нефтепродуктов и зерна.

К методике сохраняется возражение к постулату об оплате тарифа по фактическому расстоянию. По словам источника газеты в отрасли, положение противоречит уставу железнодорожного транспорта, где содержится положение об оплате перевозки грузов по кратчайшему расстоянию.

"Газпром нефть" в письме к Белоусову в апреле указала, что применение этого принципа может привести к увеличению тарифов на некоторых направлениях примерно на 1000 рублей на тонну, или на 20%. При падении спроса на внутреннем рынке тариф "будет неподъемным для переработки нефти и, вероятнее всего, приведет к необходимости снижения объемов производства нефтепродуктов", предупредила компания. Она также считает, что появление категорий, приоритетных по сравнению с перевозками нефтепродуктов, создает риски ограничения поставок "Газпром нефти" в 15 регионов.

По словам информированного собеседника издания, в предыдущей редакции методики отправка угля на экспорт по железной дороге могла получить приоритет перед поставками топлива в Сибирь, но в правительстве "увидели эту проблему", и в новой версии документа она должна быть решена.

Угольщики также критикуют предложенное распределение квот. В апрельском письме в Федеральную антимонопольную службу, Минэнерго и Минтранс "Кузбасская топливная компания" (КТК) указывала, что привязка объемов поставки на восток к экспортным отправкам в порты Северо-Запада страны приведет к необоснованному ограничению доступа к "восточному полигону" одних угольных компаний по сравнению с другими. КТК также указала, что методика либо заметно занижает объемы поставок ее продукции на восточные рынки по сравнению с текущими, либо требует поставлять по всем направлениям гораздо больше добычи.

"Впрочем, если еще месяц назад методика распределения мощностей "восточного полигона" была предметом огромного интереса со стороны угольщиков, то апрельское падение цен на уголь на востоке резко его охладило", - пишет "Коммерсантъ". Сейчас стоимость этого вида топлива на азиатских рынках упала до уровней начала 2016 года ($55 за тонну), сообщил изданию Максим Худалов из АКРА. Поэтому многие производители рядовых углей задумываются о прекращении поставок, тем самым "расчищая" дорогу для поставщиков обогащенного концентрата и антрацита, сказал он.

Западное направление, заметил эксперт, также остается абсолютно невыгодным для рядовых углей. В то же время есть надежда на восстановление цен в Азии на фоне сокращения добычи в США, Колумбии, ЮАР и отчасти в Китае. Но, по мнению Худалова, это не произойдет раньше начала 2021 года.