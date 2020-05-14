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О продлении статуса в России с марта попросили 400 000 мигрантов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - С начала введения карантинных мер в МВД России за продлением статуса и разрешений обратились более 400 000 иностранцев, сообщили в пресс-центре ведомства. На 23 апреля такие заявления подали 320 000 человек.

Президент Владимир Путин своим указом приостановил на период с 15 марта по 15 июня срок действия разрешений на временное пребывание или проживание иностранцев, а также о сроках их постановки на учет, если эти документы истекают до 15 июня.

В МВД объясняли, что это значит, что все разрешительные документы - визы, патенты, разрешения на работу и другие - по сути автоматически продлеваются на 90 суток. Поэтому обращаться в миграционные подразделения для их продления не нужно.

В ведомстве также обещали, что в период действия карантинных ограничений иностранцев не будут депортировать, признавать их пребывание в стране нежелательным и аннулировать их документы.

МВД коронавирус Владимир Путин

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