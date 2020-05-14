Байкеров оштрафовали на Кубани за мотопробег во время карантина

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Суд в Туапсе (Краснодарский край) оштрафовал участников массового мотопробега, организованного в период действия ограничений по COVID-19, сообщили в четверг "Интерфаку" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Шестеро жителей края привлечены к административной ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП). Им назначено наказание в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

Согласно материалам дела, группа байкеров 25 апреля в период действия ограничительных мероприятий, связанных с распространением COVID-19, приняла участие в массовом мотопробеге вдоль Черноморского побережья. Видео-отчеты об "открытии летнего мотосезона" они активно публиковали в соцсетях.

По данным собеседника агентства, в Туапсинский городской суд на рассмотрение поступили еще 10 материалов об административном правонарушении других участников того же мотопробега.

Режим "Повышенная готовность" и карантин по COVID-19 введены в Краснодарском крае с конца марта и действуют по 23 мая. В условиях карантина запрещено свободное перемещение транспорта между муниципальными образованиями. Перемещаться на автомобиле между городами и поселками можно только при наличии специального "красного" пропуска. Общественный транспорт работает в ограниченном режиме.

Все прибывающие на Кубань из других регионов страны принудительно направляются в обсерваторы на две недели.