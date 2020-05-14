Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:37Заразились
на 14.05В России 252 245+9 974В мире 4 347 018+85 063

Суд назначил гражданину Украины реальный срок за хулиганство с автоматом в банке в Алуште

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Алуштинский городской суд приговорил к реальному сроку гражданина Украины, который в январе напился и пришел в отделение банка "Морской" с пневматическим автоматом. Он признан виновным в хулиганстве, а состояние опьянения признано отягчающим обстоятельством, сообщила пресс-служба суда.

Суд и следствие решили, что он пришел в кредитную организацию с пневматическим автоматом АК-74М калибра 6 мм, внешне схожим с боевым оружием, чтобы "дестабилизировать работу банковского учреждения, а также запугать его работников".

"Он сообщил заведомо ложные сведения о намерении ограбить банк "Морской" и взять в заложники его сотрудников. Сотрудники - трое женщин - активировали тревожную кнопку и сообщили о происходящем в правоохранительные органы", - говорится в пресс-релизе.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и оформил явку с повинной. Ранее он был судим.

Алуштинский суд назначил ему год лишения свободы, отменил условный срок, ранее назначенный Железнодорожным судом Симферополя. В результате он получил два года один месяц лишения свободы. В этот срок зачтено время содержания под стражей.

Алушта банк Морской Крым Симферополь

Новости

Семейные отношения у 10% россиян ухудшились в период самоизоляции

Мошенники создали десятки фейковых сайтов по выплате пособий семьям с детьми

Мошенники создали десятки фейковых сайтов по выплате пособий семьям с детьми

"Росзарубежнефть" получила долю "Роснефти" в консорциуме с активом в Венесуэле

Чиновники предложили не учитывать мнение горожан при оценке качества воздуха в промышленных центрах

В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России впервые со 2 мая выявили меньше 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса

Российские медики выявили новое клиническое проявление коронавируса

Минздрав Дагестана проверят из-за роста заболеваемости COVID-19

Чиновники остановили работу завода в Москве за несоблюдение ограничений по COVID-19

Чиновники остановили работу завода в Москве за несоблюдение ограничений по COVID-19

ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят мусоросжигательные заводы за 600 млрд рублей

Что случилось этой ночью: четверг, 14 мая

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');