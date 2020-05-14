Суд назначил гражданину Украины реальный срок за хулиганство с автоматом в банке в Алуште

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Алуштинский городской суд приговорил к реальному сроку гражданина Украины, который в январе напился и пришел в отделение банка "Морской" с пневматическим автоматом. Он признан виновным в хулиганстве, а состояние опьянения признано отягчающим обстоятельством, сообщила пресс-служба суда.

Суд и следствие решили, что он пришел в кредитную организацию с пневматическим автоматом АК-74М калибра 6 мм, внешне схожим с боевым оружием, чтобы "дестабилизировать работу банковского учреждения, а также запугать его работников".

"Он сообщил заведомо ложные сведения о намерении ограбить банк "Морской" и взять в заложники его сотрудников. Сотрудники - трое женщин - активировали тревожную кнопку и сообщили о происходящем в правоохранительные органы", - говорится в пресс-релизе.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся и оформил явку с повинной. Ранее он был судим.

Алуштинский суд назначил ему год лишения свободы, отменил условный срок, ранее назначенный Железнодорожным судом Симферополя. В результате он получил два года один месяц лишения свободы. В этот срок зачтено время содержания под стражей.