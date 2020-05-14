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СКР допустил обнаружение в Тюмени останков купца и мецената Текутьева

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Тюмени в реставрируемой Спасской церкви на улице Ленина в подвале нашли скелет в захоронении начала ХХ века. По факту начата доследственная проверка, сообщило областное управление СКР. Предполагается, что это останки купца и известного мецената, бывшего городского головы Андрея Текутьева.

Назначена судмедэкспертиза останков.

Текутьев всю жизнь прожил в Тюмени. Он занимался торговлей, а также наладил производство муки, свечей и мыла, стал купцом первой гильдии. С 1899 по 1911 год был городским головой.

В городе он построил и содержал театр, библиотеку, двухэтажную больницу на 128 мест, ремесленное училище, добился прокладки через Тюмень Транссибирской железной дороги, помогал бедным. В 1906 году он получил звание почетного гражданина Тюмени за благотворительность. Его похоронили в 1916 году у ограды Спасской церкви, затем перезахоронили в склепе в самом храме.

Тюмень Андрей Текутьев СКР

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