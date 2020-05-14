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Замглавы Красносельского района Петербурга задержан за попытку получить взятку

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Заместитель главы администрации Красносельского района Петербурга и замдиректора районного жилищного агентства стали задержаны по уголовным делам о покушении на взяточничество, сообщила в четверг пресс-служба городского управления СКР.

По ее данным, с февраля по май замглавы администрации Красносельского района при личных встречах и по телефону предложил советнику гендиректора коммерческой структуры передать ему через посредника - заместителя директора жилищного агентства района - не менее 300 тыс. рублей взятки за помощь в заключении с учреждениями, подведомственными администрации района, госконтрактов, оплате за их исполнение, а также за общее покровительство.

Накануне советник гендиректора, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, у дома на улице Катерников передал посреднику 300 тыс. рублей взятки для замглавы администрации района, после чего подозреваемых задержали сотрудники ФСБ и полиции.

В СКР добавили, что были проведены обыски, в ходе которых изъяли предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения и предъявлении обвинения.

Имена подозреваемых не уточняются.

Уголовные дела расследуются по статьям "покушение на получение взятки" и "покушение на посредничество во взяточничестве".

По данным СМИ, речь идет о заместителе главы Красносельского района Алексее Миронове, который курирует сферу коммунального хозяйства, и заместителе директора районного жилищного агенства Владимире Шулицком.

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