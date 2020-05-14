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В Петербурге арестовали мужчину за кражу магнитолы из автомобиля полиции

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге отправил в СИЗО местного жителя, который якобы разбил окно в служебном автомобиле участкового и украл магнитолу. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел в минувший вторник. По версии следствия, двое нетрезвых мужчин 34 и 36 лет решили покататься на полицейской машине "УАЗ Патриот", но исполнить намерение им не удалось. Тогда один из фигурантов разбил стекло левой передней двери и украл автомагнитолу и баллонный ключ, после чего мужчины скрылись с места, следует из сообщения.

Подозреваемые были задержаны спустя полчаса. Как отмечается, изобличенный в похищении ранее неоднократно судим. Как уточнили "Интерфаксу" в ГУ, второго фигуранта опустили - он не имел отношения к краже.

По факту кражи возбуждено уголовное дело (часть 2 статьи 158 УК РФ). В отношении обоих мужчин составлены протоколы о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Похищенное изъято.

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