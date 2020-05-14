ФСБ задержала пензенского министра сельского хозяйства и его заместителя

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ по Пензенской области задержали министра сельского хозяйства региона и его заместителя в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

"Министр сельского хозяйства региона задержан и препровожден в следственный изолятор. Кроме того, задержан и направлен в СИЗО его заместитель", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось со ссылкой на УФСБ области, в четверг по месту жительства главы регионального Минсельхоза и его заместителя прошли обыски, связанные с хищением бюджетных средств. Обыски проходили в рамках возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо-крупном размере).