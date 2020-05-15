Женщину с подозрением на коронавирус, сбежавшую на Сахалине из госпиталя, решением суда вернули в больницу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Женщину, прилетевшую на Сахалин с Украины и не пожелавшую находиться в госпитале из-за подозрения на коронавирус, решением суда 13 мая в принудительном порядке вернули в медучреждение, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по области в пятницу.

"В ходе проведения медицинского осмотра и сбора эпидемического анамнеза у прилетевшей 13 мая в аэропорт Южно-Сахалинска с Украины были выявлены симптомы острого вирусного заболевания, не исключающего заражение новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим женщину госпитализировали в инфекционное отделение Долинской ЦРБ, но около 15:00 местного времени того же дня она покинула больницу самовольно, выбив входную дверь", - говорится в сообщении.

О случившемся сотрудники инфекционного отделения сообщили в полицию.

Долинский городской суд Сахалинской области 13 мая удовлетворил административный иск заместителя главного санитарного врача по Долинскому району, который "просил принудительно поместить сбежавшую гражданку под медицинское наблюдение".

Сотрудники полиции нашли беглянку в одной из квартир дома, расположенного по улице Вилкова города Долинска. Добровольно вернуться в больницу женщина отказалась, "хотя медицинское обследование пройдено гражданкой не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания".

Согласно решению суда женщину (уроженка Закарпатской области Украины) принудительно доставили в инфекционный госпиталь Долинской Центральной районной больницы "на срок не менее чем 14 дней со дня прибытия при отсутствии клинических проявлений болезни и получения медицинским учреждением двукратного отрицательного анализа".