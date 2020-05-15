Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:27Заразились
на 14.05В России 252 245+9 974В мире 4 347 018+85 063

Женщину с подозрением на коронавирус, сбежавшую на Сахалине из госпиталя, решением суда вернули в больницу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Женщину, прилетевшую на Сахалин с Украины и не пожелавшую находиться в госпитале из-за подозрения на коронавирус, решением суда 13 мая в принудительном порядке вернули в медучреждение, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по области в пятницу.

"В ходе проведения медицинского осмотра и сбора эпидемического анамнеза у прилетевшей 13 мая в аэропорт Южно-Сахалинска с Украины были выявлены симптомы острого вирусного заболевания, не исключающего заражение новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим женщину госпитализировали в инфекционное отделение Долинской ЦРБ, но около 15:00 местного времени того же дня она покинула больницу самовольно, выбив входную дверь", - говорится в сообщении.

О случившемся сотрудники инфекционного отделения сообщили в полицию.

Долинский городской суд Сахалинской области 13 мая удовлетворил административный иск заместителя главного санитарного врача по Долинскому району, который "просил принудительно поместить сбежавшую гражданку под медицинское наблюдение".

Сотрудники полиции нашли беглянку в одной из квартир дома, расположенного по улице Вилкова города Долинска. Добровольно вернуться в больницу женщина отказалась, "хотя медицинское обследование пройдено гражданкой не в полном объеме, что может привести к распространению опасного инфекционного заболевания".

Согласно решению суда женщину (уроженка Закарпатской области Украины) принудительно доставили в инфекционный госпиталь Долинской Центральной районной больницы "на срок не менее чем 14 дней со дня прибытия при отсутствии клинических проявлений болезни и получения медицинским учреждением двукратного отрицательного анализа".

Сахалинская область

Новости

В Петербурге сочли, что ношение маски должно стать нормой жизни

Бизнес ищет грань между рисками изоляции и ее отсутствия. Обзор

Владельцам бизнеса надо разрешить искусственную вентиляцию балансов. Обзор

ФНБ в апреле сократился на 450 млрд рублей

ФНБ в апреле сократился на 450 млрд рублей

Источник сообщил о задержании замгендиректора "Ленэнерго" Горячева в Петербурге

Что произошло за день: четверг, 14 мая

"Сбермаркет" в апреле увеличил оборот более чем в 13 раз до 1,5 млрд рублей

Российские операторы связи усомнились, что телеком-рынок выиграет от пандемии

Российские операторы связи усомнились, что телеком-рынок выиграет от пандемии
Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

Роскомнадзор начал изучать публикации NYT и FT о смертности от коронавируса

Роскомнадзор начал изучать публикации NYT и FT о смертности от коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');