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На Южных Курилах ввели режим ЧС после первого случая коронавируса в регионе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с зарегистрированным первым на Курильских островах случаем заболевания коронавирусом, район закрыт для въезда, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона

"На Курильских островах зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом. Чтобы организовать экстренные мероприятия по установлению круга контактных лиц и не допустить распространения инфекции муниципалитет ввел режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, COVID-19 выявлен у жителя Дагестана, прибывшего на Кунашир несколько дней назад.

"Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Пассажир получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы-мазки из носа и горла. При этом, не дожидаясь окончания карантина, он вышел на работу. Сегодня из лаборатории пришли положительные результаты. Ведется расследование о нарушении карантинного режима", - сообщает пресс-служба.

Пациента незамедлительно изолировали в районное медицинское учреждение. В Южно-Курильск направлен вертолет санавиации, он доставит больного на Сахалин для госпитализации в инфекционный госпиталь в городе Долинске.

"До тех пор, пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц, с островом (о. Кунашир, где находится аэропорт - ИФ) прекращается транспортное сообщение", - отмечает пресс-служба.

Прибывший житель Дагестана должен был работать водолазом на судне "Байкал", принадлежащем ООО "Салюс", на добыче трепанга и морского ежа. "По информации пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, сегодня в отношении предприятия (ООО "Салюс" - ИФ) возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов. На судно наложен арест. Ранее эта компания неоднократно задерживались с браконьерской продукцией", - сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, с 14 мая правительство Сахалинской области ввело цифровые пропуска, чтобы обезопасить область от незаконных работников. Въезд в островной регион закрыт для тех, у кого нет сахалинской регистрации, оформленных трудовых отношений или близких родственных связей с местными жителями.

По информации пресс-службы, в пятницу поступило положительные результаты на коронавирус лабораторных анализов еще нескольких человек. На сегодняшний день, в Сахалинской области зафиксировано 50 случаев коронавирусной инфекции: 27 человек выздоровели и выписаны из больницы, 23 получают лечение.

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Курилы

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