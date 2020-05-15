Жительница Приамурья три года незаконно обналичивала средства ИП из разных регионов

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Жительница Амурской области пойдет под суд за создание фирм для обналичивания средств и незаконную банковскую деятельность, сообщает в пятницу региональное УМВД.

"Обвиняемая создала ряд организаций, оформленных на подставных лиц, открыла банковские счета. Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у нее. К амурчанке с просьбой обналичить денежные средства обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций различных субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении жительницы Благовещенска 1962 года рождения возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области. Установлено, что с апреля 2015 года по октябрь 2018 года обвиняемая незаконно получила более 7,7 млн рублей.

"Фактическая сложность расследования уголовного дела обусловлена высокой конспиративностью преступной деятельности, созданием обвиняемой сложной схемы действий, направленных на обналичивание денежных средств через подконтрольные юридические лица", - отметила начальник отделения следственной части регионального СУ УМВД Ольга Тарвердиева.

Следователи через суд произвели большое количество выемок регистрационных дел и юридических досье в налоговых и банковских учреждениях. Уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование, создание, реорганизация юридического лица) и ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) направлено в суд.