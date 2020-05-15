Полиция проверит волгоградского депутата с орденом Красной Звезды

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Полиция в рамках административного расследования начала проверять депутата городской думы Волгограда Андрея Гимбатова, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

9 мая он вышел на автопробег "Бессмертный полк" в военной форме времен Второй мировой и надел орден Красной Звезды.

В Волгограде праздник в честь Дня Победы депутат Андрей Гимбатов посетил в форме времен ВОВ, украшал которую орден Красной Звезды.https://t.co/cyMBbXIycB pic.twitter.com/MWXkSJvv7e — ИА Волга-Каспий (@volgakaspiy) May 10, 2020

В зависимости от результатов проверки депутата могут привлечь к административной ответственности за незаконное ношение госнаград. Статья 17.11 КоАП предусматривает за это нарушение штраф от 1000 до 1500 рублей с конфискацией награды.



Орден Красной Звезды был учрежден в 1930 году. Он присуждается за боевые действия и за заслуги в обеспечении государственной безопасности.