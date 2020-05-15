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Бактерии из камчатских гейзеров оказались устойчивы к терагерцовому излучению

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ученые Института цитологии и генетики и Института ядерной физики имени Будкера установили, что обитающие в гейзерах Камчатки бактерии, живущие при температурах выше 45 градусов, оказались устойчивы к терагерцовому излучению, сообщает пресс-служба ИЯФ.

ТГц-излучение - вид электромагнитного излучения, спектр частот которого расположен между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами.

Опыты проводились на Новосибирском лазере на свободных электронах, находящемся в ИЯФ. Ранее аналогичному воздействию подверглись бактерии E.Coli (кишечной палочки).

"Сравнив полученные результаты, специалисты пришли к выводу, что, несмотря на существенные различия в геноме, а также в строении клеток, в обоих случаях терагерцовое излучение запускает похожие процессы. При этом степень влияния на термофильные организмы в целом оказывается ниже - прежде всего за счет их термоустойчивости", - говорится в сообщении.

Эксперименты показали, что, кроме ожидаемых температурных эффектов, под воздействием ТГц-излучения живые объекты дают еще и специфические ответы различных генетических систем, прежде всего, ответственные за транспортировку протонов и электронов в клетках.

"Цель дальнейших исследований ученых - более детальное изучение и сравнение различных клеточных реакций. Все это необходимо для того, чтобы лучше понять механизм воздействия терагерцового излучения на живые организмы", - говорится в сообщении.

Спектр частот терагерцевого излучения расположен между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами, проникает через многие материалы, кроме металлов. В отличие от рентгеновского излучения, не является ионизирующим.

Новосибирский лазер на свободных электронах - уникальная научная установка, построенная на базе специального ускорителя, лазер терагерцового диапазона - один из трех, входящих в ее состав. Этот лазер дает излучение с длиной волны, плавно перестраиваемой в диапазоне от 90 до 340 микрон, и средней мощностью до 0,5 кВт, что является мировым рекордом в этом диапазоне.

Каждый из трех лазеров позволяет менять длину волны и мощность излучения, в зависимости от пожелания пользователей - химиков, физиков и биологов.

Института ядерной физики имени Будкера Новосибирск

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