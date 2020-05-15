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Самолет с застрявшими в Африке россиянами вылетел в Москву

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Борт из Занзибара с россиянами, застрявшими в Африке из-за ограничений авиасообщения на фоне пандемии нового коронавируса, вылетел в Москву, сообщил "Интерфаксу" вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"В настоящее время самолет направляется в Москву. Домой летят наши граждане, которые находились на Занзибаре, в Танзании и Маврикии", - сказал Мельников.

По его словам, по прилете в Россию пассажиров поместят на двухнедельный карантин, после чего при благоприятных медицинских показателях они смогут попасть к семьям.

Мельников отметил, что россиянам, оказавшимся в Африке, пришлось ждать "эвакуации" более двух месяцев в условиях проблем с питанием и проживанием. "Они обратились за материальной помощью и с просьбой помочь вернуться домой. Мы, свою очередь, обратились к (вице-премьеру) Татьяне Голиковой, (уполномоченному по правам человека в РФ) Татьяне Москальковой и в Совет по правам человека с просьбой оказать содействие. Правительство не осталось в стороне и предприняло необходимые меры. К ситуации также активно подключилось министерство иностранных дел", - сказал Мельников.

Кроме того, добавил он, в пятницу в Россию с остановками в Красноярске, Екатеринбурге и Москве вылетел борт почти с 300 россиян с Гоа. Аналогичный рейс с 350 россиянами на борту был осуществлен в ночь на пятницу. "На Гоа у нас остаются еще около около 200 человек, которые обратились за помощью. Мы следим за их судьбой. Надеемся, что для них также в ближайшее время будут организованы вывозные рейсы", - добавил Мельников.

Вывоз россиян организуется правительством России под контролем МИД.

Иван Мельников

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