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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,7 км

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пепловый выброс произошел в субботу утром на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (остров Парамушир), высота пеплового выброса составила до 1,7 километра над уровнем моря", – говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился на 5 километров к северо-западу от вулкана.

Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Эбеко (высота 1 156 метров) расположен в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Камчатка Курильские острова. вулкан Эбеко

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