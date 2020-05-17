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Свалку вакцины от гриппа обнаружили в нижегородском лесу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Нижегородской области в лесу обнаружена партия вакцины, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в своем фейсбуке в воскресенье.

По его словам, начато "расследование по факту обнаружения партии вакцины, которую нашли обычные прохожие в лесу".

Как он написал, комментируя появившуюся в соцсетях информацию, Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом. "Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено, как преступление", - отметил замгубернатора.

Мелик-Гусейнов сказал, что "по номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда".

В воскресенье в соцсетях появилось видео, на котором запечатлены коробки с медикаментами. "В дзержинском лесу прохожие обнаружили целую свалку вакцины против гриппа. (...) Вакцина рассчитана на период 2019-2020 годов", - говорится в сообщении, сопровождающем его.

Нижегородская область

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