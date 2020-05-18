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Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Курганской области

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Столкновение двух легковых автомобилей произошло в воскресенье вечером в Курганской области, есть погибшие, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, в ДТП с участием Renault Logan и ВАЗ2114 погибли водители этих автомобилей, а также два пассажира.

Кроме того, двое детей скончались в машине "скорой помощи".

Ещё один ребенок, девочка семи лет, госпитализирована в отделение реанимации Куртамышской центральной больницы.

По факту ДТП полиция проводит доследственную проверку.

Курганская область

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