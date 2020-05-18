"Большие гастроли-онлайн" проведут неделю музыкальных театров

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Неделя музыкальных театров пройдёт с 18 по 24 мая в рамках проекта "Большие гастроли-онлайн" Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе проекта.

"С 18 по 24 мая 2020 года программа "Большие гастроли-онлайн" посвящена музыкальным спектаклям. Представлен весь пласт музыкальных театральных жанров: опера, оперетта, мюзикл, балет", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках проекта зрители смогут услышать произведения мировых классиков: "Тоска" Джакомо Пуччини, "Летучая мышь" Иоганна Штрауса, "Баядерка" Людвига Минкуса. Также будут транслироваться театральные сочинения современных композиторов: "Ермак" Александра Чайковского и "Сирано де Бержерак" Владимира Баскина.

Как отметили в пресс-службе, всего с 26 марта по 13 мая в рамках интернет-проекта было показано более 50 спектаклей около 40 театров, расположенных в более чем 30 регионах страны, включая соседние страны, зрительский охват "Больших гастролей-онлайн" составляет более 14 млн зрителей.

Так, 18 мая Волгоградский государственный театр "Царицынская опера" представит оперу "Тоска" Джакомо Пуччини, а Новосибирский музыкальный театр 19 мая представит мюзикл "Сирано де Бержерак" Владимира Баскина.

20 мая 19.00 оперу "Ермак" покажет Красноярский государственный театр оперы и балета им.Д. А. Хворостовского, 21 мая Саратовский академический театр оперы и балета представит оперетту "Летучая мышь", Иоганна Штрауса.

Гала-концерт "Рождественский оперный бал" (арии и фрагменты из опер В.А. Моцарта, Дж. Верди, М.И. Глинки, Ф. Оффенбаха, Дж. Пуччини, Н.А. Римского-Корсакова, Г. Доницетти и др) 22 мая покажет Московский музыкальный театр "Геликон-опера". 23 мая Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского покажет оперу "Царская невеста" Римского-Корсакова, а 24 мая Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского представит балет "Баядерка" Людвига Минкуса.

"Большие гастроли-онлайн" - онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, стартовавший 26 марта 2020 года в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции.